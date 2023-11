I 98 indagati per i disordini in carcere, otto richieste di abbreviato

Otto richieste di rito abbreviato, tutti gli altri sosterranno l’udienza preliminare semplice: ieri alla Sala dell’Annunciata a Pavia si è svolta la seconda seduta davanti al Gip Guglielmo Leo per il caso dei disordini nel carcere di Torre del Gallo dell’8 marzo 2020. Novantotto gli indagati per devastazione e saccheggio, a sei persone è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale. Il Gip ha respinto la richiesta delle difese di riqualificare il reato in danneggiamento, rinviando all’udienza del 30 novembre la discussione degli abbreviati. Si proseguirà il 7 dicembre, data in cui potrebbe arrivare la decisione.

Il Gip dovrà anche esprimersi su chi ha scelto il rito ordinario, concludendo per loro l’udienza preliminare con il rinvio a giudizio o il proscioglimento. I disordini contestati si inseriscono in uno scenario nazionale di devastazione in diverse case circondariali italiane, dove i detenuti protestarono in occasione dell’entrata in vigore delle restrizioni per la pandemia di Covid, in particolare quelle legate alle visite. Nicoletta Pisanu