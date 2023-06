Autovelox, la guerra degli automobilisti: anche a Tromello impianto manomesso e targhe oscurate

Tromello (Pavia) – L’autovelox non lascia scampo agli automobilisti con il piede pesante? Con il favore del buio c’è chi lo va a manomettere. Per almeno due notti, a cavallo del fine settimana, qualcuno ha messo fuori uso il dispositivo lungo la Provinciale 596 nel tratto che da Tromello porta a Garlasco, dove il limite di velocità è di 70 chilometri orari. Qualcuno ha inclinato la telecamera in modo da impedirle di rilevare le targhe dei veicoli in transito.

Un’azione ovviamente censurata dall’Amministrazione del sindaco Gianmarco Negri. Proprio quel dispositivo era già finito nella polemica qualche giorno fa in seguito alla denuncia di un cittadino multato due volte in un solo minuto sulle due corsie di marcia. "La prima multa la pago perché probabilmente ho superato il limite – aveva detto – Per la seconda sono determinato a fare ricorso al giudice di pace".

Qualcuno ha invece deciso di andare per le spicce. Del resto non è la prima volta. Prima era toccato al dispositivo che si trova lungo la Provinciale che costeggia Gambolò, quello che da febbraio a oggi ha elevato decine di migliaia di multe, innescando una raffica di ricorsi che hanno confermato la sua regolarità, da sempre sostenuta dal sindaco Antonio Costantino.

La battaglia da tempo è legata non alla rimozione del dispositivo, che ha azzerato gli incidenti, ma all’innalzamento del limite dagli attuali 50 chilometri orari ad almeno 70. A metà aprile la telecamera era stata girata per impedire ai sensori di verificare la velocità dei veicoli in transito. Il responsabile non immaginava che in zona fosse stata collocata una telecamere che lo ha ripreso in azione, consentendo alla Polizia locale di identificarlo e sanzionarlo.