Guard-rail divelto alla rotatoria. Sod degli automobilisti:: "Va rimosso, è pericoloso"

Da mesi è divelto e abbandonato a bordo strada il guardrail della rotatoria che si trova appena superato il confine con la provincia di Lodi, nel territorio comunale di Villanterio. Molti automobilisti che ogni giorno percorrono la provinciale 235 “Pavia-Orzinuovi“ chiedono un intervento da parte di piazza Italia perché in queste condizioni potrebbe essere pericoloso. In caso di uscita di strada, infatti, com’era accaduto quando il guardrail è stato abbattuto, la lamiera potrebbe risultare tagliente soprattutto per coloro che dovessero avere un incidente in moto. In ogni caso non rappresenta una barriera per evitare di finire nel fosso nel caso in cui non fosse possibile mantenere il mezzo sulla carreggiata. Il problema è stato segnalato da Ettore Necchi, lodigiano di nascita, segretario coordinatore della Fabi di Lodi, ma residente nel Pavese che ogni giorno percorre la strada da Villanterio a Lodi e nota tutte le difficoltà che si riscontrano soprattutto nel tratto pavese. Necchi ormai potrebbe spostarsi anche bendato, ma non tutti conoscono così bene quel tratto della provinciale 235. Qualcuno tra gli automobilisti e i camionisti diretti verso Corteolona potrebbe anche aver bisogno delle indicazioni e le frecce che pure c’erano, dopo l’ultimo incidente, sono adagiate a bordo strada coperte da detriti e foglie secche. Impossibile leggerle e ancora più difficile capire se si stia procedendo nella giusta direzione. Eppure la rotonda realizzata una decina di anni fa, era stata pensata proprio per mettere in sicurezza quel tratto particolarmente pericoloso in cui si verificano spesso incidenti, anche uno alla settimana.

In tempi relativamente recenti in quel punto sono state tre le persone decedute a causa di un forte impatto tra due auto che con ogni probabilità procedevano a velocità sostenuta. Successivamente anche un motociclista ha perso la vita proprio affrontando la rotatoria, mentre alla fine del 2022 un’auto si è ribaltata finendo in un fosso. Dopo l’ultimo sinistro in cui è stato divelto il guardrail, nessuno ha provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza. Eppure la rotonda era stata realizzata proprio per rendere più sicuro il tratto di strada oltre a ridurre le code che si formano all’altezza del semaforo che era stato posizionato tra la provinciale “Pavia-Orzinuovi“ e la 235 e la strada statale 412 della Val Tidone soprattutto negli orari in cui si spostano i pendolari. Il paracarro lasciato a terra e la mancanza di manutenzione, hanno cancellato la sicurezza.

M.M.