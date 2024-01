Gravellona Lomellina, il finto autovelox con la sagoma di un gatto nero

Polemiche a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, per un finto autovelox posizionato lungo una strada del paese. Alcuni automobilisti si sarebbero infatti lamentati della sua pericolosità, in quanto spingerebbe le persone al volante a rallentare con il rischio di causare incidenti.

Il finto autovelox con la sagoma del gatto nero a Gravellona Lomellina (immagine da Local Team)

Da qui la richiesta di rimuoverlo. In verità si tratta di una delle varie installazioni artistiche che da anni decorano il paese, iniziativa promossa dall'amministrazione locale. Ai piedi del finto rilevatore di velocità, un cartonato arancione, spunta inoltre la sagoma di un gatto nero che sembra pronto ad attraversare la strada. Altro particolare che spingerebbe gli automobilisti di passaggio a schiacciare sul freno.