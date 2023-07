Gratis i posti auto gestiti da Asm Pavia

Niente tagliando per sostare nei parcheggi con le strisce blu da domani al 3 settembre per tutto il giorno. L’amministrazione comunale ha deciso di agevolare chi resterà in città: i posti auto gestiti da Asm Pavia saranno gratuiti. Un favore che a palazzo Mezzabarba costerà circa 25mila euro, anche perché dal solo mese di agosto, come era in passato, il periodo si è allungato al primo week end di settembre e per l’intera giornata.

La gratuità non riguarderà tutte le aree di sosta a pagamento, ma solo quelle gestite da Asm. Negli spazi dati in gestione a società private come Apcoa, che si occupa dei posti auto lungo viale Cesare Battisti, via Trieste, via Fabio Filzi, via Monti e piazza Ghislieri, o la Cooperativa posteggiatori auto Pavia che segue il piazzale Ponte Ticino (lo spazio di fronte al locale che si trova in fondo a Strada Nuova), l’area privata a Ticinello e il parcheggio del policlinico San Matteo, o all’ex Marelli, invece, sarà ancora necessario esporre il tagliando, se non si vuole essere sanzionati. Con questo provvedimento l’amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Fracassi intende "agevolare lo spostamento dei cittadini che vogliono usufruire dei servizi e delle attività offerte dalla città nel periodo estivo feriale e l’accesso al centro storico, in modo da sostenere il rilancio degli esercizi commerciali". In passato la sosta negli stalli blu gestiti da Asm era gratis dalle 14,30 alle 19, ora si è ampliato l’orario all’intera giornata. Autoguidovie dal canto suo ha introdotto già da qualche settimana l’orario estivo, riducendo le corse.

Manuela Marziani