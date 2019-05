Pavia, 17 maggio 2019 - È stato squalificato per oltre un anno, fino al 30 giugno 2020, un calciatore under 16 che ha colpito un arbitro alle spalle con una gomitata alla nuca. L'episodio è successo al termine di una partita degli Allievi provinciali di Pavia, vinta 7-1 dal Garlasco contro il Siziano, la squadra del giovane autore dell'aggressione. La società è stata punita con un'ammenda di 150 euro ed è inibito fino al 10 giugno un dirigente del Siziano che, come si legge nella decisione del giudice sportivo, già allontanato per proteste, dopo la gomitata del giocatore è entrato nello spogliatoio del direttore di gara "suggerendogli inopportunamente" di evitare di recarsi al pronto soccorso. Invece l'arbitro, "intontito con passeggeri capogiri" si è fatto visitare al San Matteo di Pavia, dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni

© Riproduzione riservata