Gli sportelli chiudono, ma il bancario arriva a casa o nella Rsa

Le banche e i servizi dei piccoli paesi "chiudono mettendo in difficoltà soprattutto anziani e fragili, che non possono spostarsi. Ma per aiutare i colleghi pensionati e bisognosi, con il 730 e altro, ci siamo noi", testimonia Ettore Necchi, sindacalista nazionale e dirigente della Federazione autonoma bancari italiani di Lodi (Fabi).

Si riferisce a un impegno che si è preso personalmente, andando lui stesso direttamente dagli interessati. Come avvenuto negli anni scorsi, con un buon riscontro e tanta riconoscenza da parte dei beneficiari.

"Anche quest’anno garantiamo il servizio a domicilio, in abitazione ma anche nelle Rsa, per circa 150 persone, colleghi pensionati ma non solo: persone che altrimenti, da sole, non saprebbero come compilare e consegnare il 730 per tempo". Necchi porta quindi i documenti, aiuta la persona nella compilazione, li consegna al Caf e quando il 730 è pronto riconsegna al richiedente le carte. In questo modo pensionati e fragili non devono raggiungere personalmente gli uffici. E il sollievo che ne ricavano è davvero grande: "La politica degli istituti di credito è di chiudere le filiali e molti faticano persino a prelevare denaro per la spesa, a causa dell’assenza di sportelli bancomat", testimonia Necchi.

Tra i problemi c’è anche la digitalizzazione delle procedure "dato che nei paesi, spesso, c’è chi non è avvezzo ai computer e non c’è più il bancario con il quale rapportarsi personalmente. Insomma con i nostri servizi cerchiamo di ridurre lo spaventoso disagio subìto da queste persone per la desertificazione degli sportelli, bancari e non". Chiunque fosse interessato può chiedere aiuto chiamando il numero 3392696662. Per gli iscritti alla Fabi il 730 è gratuito, per gli altri il costo varia a partire da 50 euro in base alle esigenze.

P.A.