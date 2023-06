Giovani Pavesi, "Abuso di droga e assenza famigliare, serve l'aiuto della comunità"

"I ragazzi hanno bisogno di ascolto, di sentirsi considerati. La comunità educante è la nostra salvezza". Per Simone Feder, psicologo ed educatore della Casa del Giovane, alla fotografia realizzata nel 2022 sugli stili di vita di 7mila giovani pavesi si può rispondere solo tutti insieme. I dati sono stati presentati ieri per la “Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga“ dal Cordinamento antidipendenze e disagio minorile istituito dal Comune. L’indagine è stata condotta tra 961 studenti delle medie (età media 12 anni) e 6.001 delle superiori (16 anni). Alle medie il 12% è dipendente dal gioco d’azzardo (11% tra i più grandi), il 5% dalle sigarette (20%), il 6% dall’alcol (35%) e il 2% dagli stupefacenti. Alle Superiori il 9% dipende dai cannabinoidi; il 2,4% dalla cocaina; il 2% dall’eroina e il 2,7% da altre sostanze sintetiche. "Un dato sconcertante è che purtroppo le famiglie sono assenti – avverte il sindaco Fabrizio Fracassi – Dobbiamo essere consapevoli e dare risposte concrete ed efficaci per salvare vite".

M.M.