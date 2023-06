Giovani di Poitiers in visita a Pavia, viaggio sostenibile e scambio interculturale

Dodici gruppi di ragazzi di circa 30 anni, provenienti da Poitiers in Francia sono stati accolti a palazzo Mezzabarba. Arrivati viaggiando con mezzi di trasporto sostenibili, hanno usato il treno, ma c’è stato anche chi è arrivato in bicicletta o a piedi. Agli studenti sarà offerto un tour delle aree più suggestive dell’Università di Pavia e la possibilità di visitare gratuitamente i musei civici. "Viaggiare in maniera sostenibile è possibile - dice Daniel -. Questo viaggio mi ha fatto conoscere l’Italia e la sua meravigliosa cultura, anche attraverso gli occhi dei ragazzi che la vivono ogni giorno e che ci hanno accolti". "Questo incontro tra le due città è un’opportunità importante per sviluppare i legami tra i due territori e i suoi abitanti - aggiunge l’assessore all’Istruzione Chiara Valsini -. È necessario, oggi, sensibilizzare i giovani alla cittadinanza europea, allo scambio interculturale e promuovere l’idea di viaggio come apprendistato". M.M.