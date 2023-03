Getta alcol e la brucia Condannato a 12 anni

di Stefano Zanette

Sono bastati 40 minuti di camera di consiglio per emettere la condanna a 12 anni di carcere. Marian Codirleanu, 42enne romeno, è stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Pavia del tentato omicidio dell’allora compagna, una coetanea di Vellezzo Bellini, il 14 maggio 2021 nell’abitazione di lei in frazione Giovenzano. La donna era stata soccorsa per gravi ustioni sul 50% del corpo e ne porta ancora i segni. Nella ricostruzione dei fatti, l’uomo con il quale aveva una relazione da circa tre mesi, al culmine di una lite, le avrebbe versato addosso l’alcol e appiccato il fuoco con un accendino, dopo averla tramortita colpendola con una bottiglia.

Nell’arringa conclusiva il difensore Massimo Ceccarelli ha chiesto in prima istanza l’assoluzione, con la riqualificazione del reato in lesioni gravi con la formula dubitativa, sostenendo che non ci fossero le prove della volontà di uccidere. Il pm Paolo Mazza ha invece chiesto la condanna a 15 anni. A conclusione dell’ultima udienza, ieri mattina, il collegio dei giudici presieduto da Elena Stoppini ha deciso una condanna a tre anni in meno della richiesta dell’accusa. "Attendiamo le motivazioni – il commento a caldo del difensore – Poi valuteremo il ricorso". Il processo è infatti al primo grado. In aula era stata ascoltata la stessa vittima e visionato un drammatico video, registrato con il cellulare da uno dei soccorritori, in cui la donna prima di perdere conoscenza con flebile voce diceva: "L’ha fatto con l’accendino", indicando il responsabile.