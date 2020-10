Garlasco, 24 ottobre 2020 – Ha insultato gli avventori di un bar del centro di Garlasco e poi, all’improvviso, ha estratto un coltello a serramanico e ha minacciato senza ragione un ragazzo che era seduto con degli amici. A bloccare F.S., 38 ani, è stato un carabiniere in libera uscita. E’ accaduto ieri sera poco prima delle 23. Il militare è intervenuto disarmando l’uomo, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, che è poi stato bloccato dai colleghi allertati nel frattempo. L’arma è stata posta sotto sequestro mentre il trentottenne è stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

