Garlasco, trasferita la dirigente scolastica Sonia Mastroleo. Dal Poma andrà a Forlì

Garlasco, 20 luglio 2023 – Sarà trasferita a Forlì, in Emilia Romagna, Sonia Mastroleo, la dirigente dell'istituto comprensivo di Garlasco dove nel corso dell’anno scolastico si sono registrate dimissioni di massa da parte dei docenti.

L'esodo

Trentatrè di loro hanno dato le dimissioni dagli incarichi pensando anche di presentare domanda per essere trasferiti in un’altra sede in modo da non avere più contatti con la dirigente che, secondo loro, li vessava.

L’ufficio scolastico regionale ha così convocato Sonia Mastroleo e, una volta completate tutte le incombenze relative all’anno scolastico 2022/2023, ha individuato un’altra sede per la dirigente che ha regolarmente vinto un concorso e in provincia di Pavia si occupava di un istituto comprensivo cui fanno capo 11 plessi scolastici dalla scuola dell'infanzia alle secondarie di primo grado di sei paesi (Gropello Cairoli, Garlasco, Dorno, Borgo San Siro, Zerbolò e Alagna).