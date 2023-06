Sandro Zuliani scomparso da Garlasco: è malato di Alzheimer e cardiopatico. L’appello della figlia: “Aiutateci”

Garlasco (Pavia), 19 giugno 2023 - Non si hanno più notizie da ieri pomeriggio di Sandro Zuliani, 74 anni, operaio in pensione originario di Nogara (Verona) che si è allontanato in bicicletta dall'abitazione della sorella, presso cui è ospite da circa un mese, che vive a Garlasco. Nelle ricerche, per il momento infruttuose, sono impegnati i carabinieri e gli agenti della polizia locale e sono stati allertati gli osservatori civici della cittadina lomellina.

Quando è uscito di casa il pensionato, che è cardiopatico, diabetico e la cui forma di Alzheimer che lo ha colpito da tempo si è aggravata di recente, indossava una tuta blu con una felpa più chiara, una maglietta bianca e gialla e un cappellino con logo della Ferrari. L'uomo era in Lomellina dalla sorella che si era offerta di ospitarlo in attesa di trovare un posto in una struttura specializzata.

Tra le ipotesi al vaglio di carabinieri e polizia locale c'è anche quella secondo cui l'uomo starebbe facendo in modo di tornare nel suo paese di origine. Per questa ragione sono in corso gli accertamenti nelle stazione ferroviarie del territorio per verificare l'eventualità che abbia preso un treno per dirigersi verso il Veneto.

La figlia ha pubblicato un appello su Facebook: “Aiutateci. È mio papà. Si chiama Sandrino, è confuso, è sparito ieri verso le 2 del pomeriggio con una bicicletta nera e non è più tornato a casa a Garlasco. Chi l'avesse per caso visto mi contatti”.