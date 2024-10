Garlasco, rapina alla sala slot armati di spranghe: identificati e denunciati due pregiudicati

Garlasco (Pavia), 26 ottobre 2024 – Lo scorso 19 luglio, con il volto nascosto da passamontagna e cappuccio e armati di spranghe, aveva compiuto una rapina ai danni dalla sala slot di via Foscolo a Garlasco che aveva fruttato un bottino di 1.500 euro. A distanza di qualche mese dall’episodio i carabinieri della stazione di Garlasco hanno denunciato a piede libero due pregiudicati rumeni di 22 e 26 anni, in Italia senza fissa dimora e attualmente in custodia cautelare in carcere per episodi analoghi.

Ai due i militari del tenente colonnello Paolo Banzatti, che comanda la Compagnia di Vigevano, sono arrivati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno colto il transito dell’auto sportiva con la quale sono fuggiti. Nel corso della rapina i due, che avevano mandati in frantumi la vetrina del locale, avevano minacciato e ripetutamente malmenato l’unica persona presente nella sala, un uomo di 76 anni, che era stato spintonato fino a cadere ma che per fortuna non aveva riportato conseguenze.