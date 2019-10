Garlasco, 17 ottobre 2019 - Per rendersi meno riconoscibile possibile si era tinto i capelli e aveva utilizzato delle lenti a contatto colorate. Ma tutto questo non è bastato a E.G., 29 anni, pregiudicato di Caserta, per mettere a segno con un complice riuscito a fuggire, una rapina ai danni della gioielleria "Ori di Valenza" di corso Cavour a Garlasco.

Il titolare, un uomo di 49 anni, insospettito dall'atteggiamento dei due, che avevano chiesto di poter vedere dei gioielli molto costosi per un regalo, ha messo in atto le procedure anti-rapina concordate con il comandante della locale stazione dei carabinieri. Per questo i militari sono intervenuti in pochissimo tempo, sorprendendo i malviventi. Mentre il complice è riuscito a dileguarsi, il ventinovenne campano è stato bloccato: con sè aveva dei guanti di lattice e delle grosse fascette di plastica che avrebbe dovuto utilizzare per immobilizzare la sua vittima, Per evitare di essere riconosciuto il bandito, che è stato arrestato per rapina, ha anche fornito delle false generalità ragione per la quale è stato denunciato. I carabinieri stanno indagando per risalire al suo complice.