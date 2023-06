Lieto fine a Garlasco, ritrovato l'anziano scomparso domenica: sta bene

Garlasco, 20 giugno 2023 – E' stata una vicenda a lieto fine quella legata alla scomparsa di Sandro Zuliani, il pensionato di 74 anni che si era allontanato domenica in bicicletta dall'abitazione di Garlasco dove era ospite della sorella da qualche mese. E' stato ritrovato dai carabinieri a Valeggio, 25 chilometri da Garlasco, su segnalazione di un cittadino.

L'anziano, che soffre di alcune patologie, era in buone condizioni ma è stato comunque accompagnato all'ospedale per essere sottoposto ad accertamenti medici. Le ricerche, nelle quali sono stati impegnati anche gli agenti della polizia locale di Garlasco e gli osservatori civici, non avevano escluso nemmeno le stazioni ferroviarie della zona.

Anche perché si era ipotizzato che l'uomo potesse aver preso un treno per tornare nella provincia di Verona, zona della quale è originario. Invece si era probabilmente perso nelle campagne lomelline, che non conosce, senza riuscire più a trovare la strada di casa.