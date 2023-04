Garage divorato dal rogo I residenti si salvano

Potrebbe essere stata una scintilla causata da un corto circuito la causa dell’incendio che, nella serata di mercoledì, ha interessato una struttura adibita a garage a Dorno. L’allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 20 e sul posto sono intervenute due squadre da Pavia e Garlasco, che hanno lavorato per oltre tre ore per avere ragione delle fiamme. Per fortuna la struttura è staccata dall’abitazione e il fuoco non ha trovato vie per espandersi: i danni, già considerati molti ingenti, avrebbero potuto essere ancora maggiori. Le fiamme sono riuscite ad intaccare in modo sostanziale la struttura adibita a garage, una cinquantina di metri quadrati nel complesso, che è andata di fatto distrutta, così come l’automobile ed il trattorino per il giardino in essa parcheggiati.

L’ipotesi di una origine dolosa è stata scartata sino dai primi momenti a favore di quella legata ad un corto circuito dell’impianto elettrico o verificatosi all’interno dell’auto.

Umberto Zanichelli