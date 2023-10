Gambolò, ladri di merendine al bar dell'oratorio: presi anche i soldi del fondo cassa

Gambolò (Pavia), 26 ottobre 2023 - Ladri di merendine, ma anche di soldi. Sono entrati in azione nella mattinata di ieri, mercoledì 25 ottobre, per commettere il furto ai danni del bar dell'oratorio di Gambolò, a fianco della chiesa dedicata ai santi Gaudenzio ed Eusebio, in via Libertà.

Hanno approfittato di un momento della mattina, quando l'oratorio è chiuso, e hanno forzato la porta d'ingresso. Entrati così nell'oratorio, si sono diretti al bar e hanno preso i pochi contanti tenuti come fondo cassa e anche confezioni di merendine, per un valore del bottino non quantificato ma non particolarmente ingente.

Il furto è stato scoperto nel pomeriggio, al momento dell'apertura per le consuete attività, quando è stata trovata la porta d'ingresso forzata e all'interno tutto a soqquadro, con gli ammanchi sia alla cassa che al bancone.

Lo spiacevole episodio è quindi stato denunciato ai carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato indagini sull'accaduto. Ovviamente può essere per ora solo un sospetto che ad entrare in azione possa essere stato qualcuno che frequenta o ha frequentato l'oratorio o che comunque lo ha ritenuto un obiettivo per un colpo facile e senza troppi rischi, per racimolare un po' di contanti ma prendendo anche le merendine.