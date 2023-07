Furto a Gambolò, blitz al supermercato: cassaforte aperta, via con i soldi

Gambolò (Pavia), 5 luglio - Una banda di professionisti. Hanno manomesso il sistema di videosorveglianza per non essere ripresi in azione dalle telecamere, sono entrati forzando una porta di servizio e, una volta all'interno del supermercato, hanno tagliato lo sportello della cassaforte con un flessibile, rubando tutti i soldi in contanti. E' successo l'altra notte a Gambolò, ai danni del supermercato Famila in viale Industria.

Sul posto, nella mattinata di ieri, martedì 4 luglio, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il consueto sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Garlasco. Il valore del bottino non è ancora stato quantificato, in attesa dei conteggi che stabiliscano con esattezza quanti contanti ci fossero nella cassaforte aperta e svuotata dai ladri. Non hanno preso altro, ma si sono diretti negli uffici del supermercato proprio con l'obiettivo della cassaforte, attrezzati con un flessibile per aprirla.

Indagini sono in corso da parte dei militari per cercare di individuare i responsabili, probabilmente una banda specializzata in simili colpi in supermercati, che quasi certamente ha agito con le medesime modalità in altri punti vendita, magari anche della stessa catena, non necessariamente nella stessa zona.