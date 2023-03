Galliavola, vandali al parco giochi: danni alla recinzione

Un controllo dei carabinieri

Galliavola (Pavia), 2 marzo 2023 - Danneggiata la recinzione del parco giochi. Dal Comune di Galliavola è stata sporta denuncia ai carabinieri della Stazione di Pieve del Cairo, della Compagnia di Voghera, per il danneggiamento trovato nei giorni scorsi, ma compiuto da ignoti in un arco di tempo abbastanza ampio, già a partire da sabato 18 febbraio.

Per un danno che deve essere ancora quantificato e sottoposto a perizia, che sarebbe comunque assicurato da parte del Comune. I vandali non avrebbero comunque commesso altri scempi anche all'interno del parco giochi comunale, risparmiando gli arredi ludici ma limitando il danno appunto alla recinzione esterna. Denunciato l'accaduto, i carabinieri hanno avviato indagini per individuare i responsabili.