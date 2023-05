Galliavola, furto in azienda agricola: due trattori "cannibalizzati"

Galliavola (Pavia), 13 maggio 2023 - Ladri ancora in azione nelle aziende agricole della Lomellina. E anche questa volta non hanno rubato tutto il trattore, come nei precedenti casi in cui i mezzi agricoli erano poi stati in breve rintracciati e recuperati, grazie ai sistemi di localizzazione Gps di cui ormai sono dotati i costosi e tecnologicamente sempre più sofisticati mezzi agricoli. Ma lo hanno 'cannibalizzato', come viene fatto per le auto di lusso dalle quali vengono smontati e sottratti i navigatori o altre componenti tecnologiche.

Da due trattori parcheggiati all'interno di un'azienda agricola a Galliavola, ignoti ladri entrati in azione in piena notte hanno infatti rubato le antenne satellitari e i monitor del sistema di guida automatica. Il furto, messo a segno nella notte tra domenica e lunedì, è stato denunciato ieri, venerdì 12 maggio, alla Stazione carabinieri di Pieve del Cairo.

Un analogo furto tecnologico era già avvenuto lo scorso aprile, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15, in una cascina a Confienza, dove i ladri avevano smontato da un trattore e rubato il sistema di guida automatica "Trimble Autopilot", del valore di circa 18mila euro. Dispositivi elettronici che evidentemente hanno un crescente interesse anche per le bande criminali, che li rivendono sul mercato illecito, forse anche all'estero.