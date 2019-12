Pavia, 26 dicembre 2019 - L'intervento della polizia non è passato inosservato, la mattina di Natale in viale Campari, al supermercato Gulliver. Una donna 30enne, di nazionalità nigeriana, è stata sorpresa dal personale di sorveglianza mentre cercava di rubare generi alimentari e alcolici, per un valore complessivo di 78 euro. Arrivata sul posto la Volante, la merce è stata recuperata e restituita. Ed è scattata la denuncia, in stato di libertà. Considerati anche i precedenti specifici della donna, nei suoi confronti è al vaglio da parte della Questura la procedura per un provvedimento di allontanamento.

