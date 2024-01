Furto su commissione, via quattro cassoni scarrabili

Quattro cassoni scarrabili da 5mila euro ciascuno. È l’insolito bottino del furto messo a segno l’altra mattina ai danni di un deposito di Asm Isa, l’azienda partecipata dal Comune che si occupa della raccolta dei rifiuti in via Valletta Fogliano, alla periferia della città.

L’azione si è consumata nell’arco di un’ora, tra le 6 e le 7. I malviventi, che devono essere stati opportunamente attrezzati per attuare il furto, hanno forzato il cancello d’ingresso e fatto entrare il mezzo pesante su cui hanno caricato gli scarrabili – si tratta di quegli enormi contenitori che si usano ad esempio per raccogliere rifiuti edili oppure per sgomberare cantine – lunghi 6 metri e larghi 2. Poi si sono allontanati indisturbati. È probabile, considerata la natura del bottino, che il furto sia avvenuto su commissione.

La razzìa è stata scoperta dagli addetti dell’azienda, che hanno subito presentato denuncia al commissariato vigevanese. Gli agenti del vicequestore Anna Bozzi hanno avviato le indagini. L’ammontare del bottino è di almeno 15mila euro. Un caso non isolato: qualche giorno fa altri due cassoni del tutto simili sono stati sottratti da un deposito di Borgo San Siro, piccolo paese sempre in Lomellina.

La banda potrebbe essere la stessa e non si può quindi escludere che nei piani dei ladri possano esserci altri depositi sparsi nei vari centri del territorio.

