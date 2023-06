Furto in casa a Montù Beccaria, ladri sorpresi ma scappano con il bottino

I ladri sono stati sorpresi mentre stavano frugando nelle camere da letto, ma avevano già preso tutto quello che volevano rubare e sono riusciti a fuggire con il bottino, gioielli d’oro nonché abbigliamento e accessori. Per i padroni di casa, rientrati verso l’una di notte, solo un grande spavento nel trovare i due sconosciuti nell’abitazione, ma non sono stati aggrediti o minacciati dai malviventi che, quando sono stati scoperti, non hanno tramutato il furto in rapina bensì sono scappati. La sgradita visita nella casa di Montù Beccaria è stata poi denunciata alla locale Stazione dei carabinieri, che hanno avviato indagini.

S.Z.