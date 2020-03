Pavia, 7 marzo 2020 - Con i volti coperti da mascherine, si sono spacciati per operai della manutenzione dei distributori automatici e sono così entrati in due collegi universitari. Ma il custode del collegio Cardano si è insospettito e ha chiamato la polizia. E' successo nel pomeriggio di ieri e una pattuglia della Volante è intervenuta e ha bloccato i due finti operai che si stavano allontanando e hanno tentato di liberarsi di un borsello, subito recuperato dai poliziotti, che conteneva 280 euro in contanti, insieme a un mazzo di chiavi e a un giubbotto della ditta, che ne aveva in precedenza denunciato il furto. Con le stesse modalità, senza effrazione grazie alle chiavi rubate, analogo colpo era stato messo a segno poco prima al collegio Valla. Indagini sono in corso per eventuali altri ammanchi di denaro dai distributori della stessa ditta. I.L., 38enne, e G.F., 23enne, entrambi italiani residenti nel Pavese, sono stati arrestati in flagranza e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura. Questa mattina in Tribunale gli arresti sono stati convalidati e il giudice ha disposto, come misure cautelari in attesa di giudizio, l'obbligo di dimora a Roncaro per il 23enne e il divieto di dimora a Pavia per il 38enne.

