Robbio (Pavia), 4 maggio 2020 - Furto in azienda agricola: rubati 400 litri di prodotti fitochimici (diserbanti) per un valore di circa 10mila euro. E’ successo in località Cascina Torre, a Robbio: hanno forzato la porta per entrare nel magazzino. E’ il secondo caso, nell’arco di 2 settimane: lo scorso 20 aprile un colpo quasi identico (300 litri) era stato messo a segno ai danni di un’altra azienda agricola, alla frazione Rivoltella nel Comune di Rosasco, sempre in Lomellina. Si tratta probabilmente di ladri specializzati in simili razzie in aziende agricole, attrezzati anche per il trasporto e che sanno dove e come smerciare i prodotti che rubano. Indagano i carabinieri.

© Riproduzione riservata