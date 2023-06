Furto di mezzi agricoli a Sartirana Lomellina, i Carabinieri recuperano i mezzi in tempo

Li avevano sottratti nella notte precedente presso un impianto di biogas di Sartirana Lomellina e, come spesso accade in questa tipologia di furti, li avevano “parcheggiati“ in una zona ricca di vegetazione in territorio di Pieve del Cairo con l’evidente obiettivo di recuperarli in un secondo tempo. Ma le tempestive indagini dei carabinieri della stazione di Sartirana Lomellina, che hanno operato con l’appoggio dei colleghi di Candia, hanno consentito di recuperare, qualche ora dopo, i due mezzi agricoli dotati di sollevatore telescopico del valore di almeno 90 mila euro, frutto del blitz dei ladri.

Le ricerche a largo raggio dei militari del maggiore Paolo Banzatti hanno consentito di arrivare in tempo nelle vicinanze della Tenuta San Marzano di Pieve del Cairo e di recuperare i mezzi che sono già stati restituiti ai proprietari. Quello del furto di mezzi agricoli è un fenomeno che nelle ultime settimane, con il lavoro nelle campagne che è nel pieno, ha registrato un preoccupante incremento.

Arrivare ad essi è piuttosto agevole per i ladri che come modus operandi li spostano in genere di pochi chilometri dove ci sono capannoni a disposizione per ospitarli oppure macchie boschive in grado di occultarne la vista, come nel caso di Sartirana. Il passo successivo è quello di recuperarli, magari smontandoli parzialmente, in un secondo tempo e poi piazzarli sul mercato illegale. Ecco perché la tempestiva azione è fondamentale. Sempre a Sartirana ad inizio mese i ladri avevano preso di mira un’azienda agricola dalla quale, dopo averli smontati, avevano trafugato 5 trattori, sottraendo anche i costosi dispositivi elettronici di cui erano forniti, per un valore che era stato stimato in almeno 50 mila euro.

Umberto Zanichelli