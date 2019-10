Robbio Lomellina, 11 ottobre 2019 - Si erano introdotto nell'abitazione di una pensionata di 76 anni di Robbio, approfittando della porta lasciata aperta dopo la visita di un parente, e le avevano sottratto la carta Bancomat con il relativo codice, lasciati sul tavolo. Con quella le due donne, 61 e 31 anni, madre e figlia residenti a Novara, avevano effettuato due distinti prelievi per un ammontare complessivo di 500 euro. Per quell'episodio avvenuto lo scorso 18 agosto, i carabinieri le hanno denunciate a piede libero: dovranno rispondere dei reati di furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito.

