Palestro, 11 ottobre 2019 - Avevano avvicinato un uomo di 97 anni di Palestro per strada mentre stava rincasando, offrendogli dei massaggi. Ma al suo rifiuto le due donne, entrambe pregiudicate, di nazionalità rumena e senza fissa dimora, lo avevano strattonato, strappandogli la catenina che portava al collo e sfilandogli due anelli che portava alla mano sinistra, scappando poi a bordo di un'auto al volante della quale si trovava un complice. Il fatto era avvenuto il giorno di Ferragosto. Da allora i carabinieri di Robbio non hanno mai smesso di indagare e sono risaliti all'identità delle due donne che sono state denunciate per rapina.

© Riproduzione riservata