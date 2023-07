Furto al Famila Saccheggiata la cassaforte

Interessati ai soldi contenuti nella cassaforte, attrezzati con un flessibile per aprirla. Ladri con tutta probabilità specializzati, che forse hanno già messo a segno altri colpi con le stesse modalità, anche in altre zone, e hanno coperto le proprie tracce riuscendo a manomettere il sistema di videosorveglianza, con un lavoro da esperti. Sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì al supermercato Famila di Gambolò, in viale Industria, forzando una porta di servizio e manomettendo le telecamere per non essere ripresi. Non hanno rubato altro, sono andati subito negli uffici dove si trovava la cassaforte, che hanno tagliato con un flessibile. Resta da quantificare il valore del bottino, che potrebbe essere di decine di migliaia di euro. Martedì mattina sono intervenuti sul posto i carabinieri, chiamati per un sopralluogo quando il furto è stato scoperto.

Stefano Zanette