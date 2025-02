Furti in Lomellina, due negozi colpiti: ha agito la stessa banda?

Vigevano, 4 febbraio 2025 – Altri due furti notturni in negozi, nella stessa nottata, ma in due diversi centri della Lomellina. Nella notte tra domenica e ieri, lunedì 3 febbraio, ignoti ladri hanno preso di mira la Gelateria del Corso, in corso Genova a Vigevano.

Hanno forzato sia la saracinesca esterna sia la porta d'ingresso, senza spaccata ma facendo ugualmente danni, per portare via solo i circa 50 euro che c'erano come fondo cassa, rubando anche alcuni generi alimentari in vendita, per un bottino dal valore non quantificato ma di certo non ingente.

A Mortara, in via Molino Prete Marcaro, stesse modalità per un quasi identico furto ai danni del negozio per animali 4zampe. Anche qui, senza spaccata, i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e rubato circa un centinaio di euro in contanti, sempre i soldi del fondo cassa per i resti.

In questo caso non hanno preso altro, evidentemente non interessati alla merce presente nel negozio per animali. In entrambi i casi, quando i colpi sono stati scoperti, sono intervenuti per il sopralluogo i carabinieri, a Vigevano del Radiomobile e a Mortara della locale Stazione, sempre della Compagnia di Vigevano. I due obiettivi presi di mira distano circa 13 chilometri l'uno dall'altro, in auto meno di 20 minuti, e potrebbe dunque essersi trattato sia di una stessa banda itinerante sia di ladri diversi.