Ladri scatenati in Lomellina, colpi a Mortara e Ferrera Erbognone

Mortara (Pavia), 23 ottobre 2023 – Ladri di patatine. E di muletti. Due furti sono stati messi a segno nelle notti scorse in Lomellina, denunciati ai carabinieri delle locale stazioni quando sono stati scoperti, ma con i malviventi rimasti ignoti e già lontani con i bottini, di tipologie molto diversificate.

A Mortara, nel pieno centro, appena dietro al Municipio, in Contrada San Lorenzo, i ladri sono entrati in azione di notte forzando la porta d'ingresso di un bar. Una volta all'interno del locale hanno rubato i soldi in contanti lasciati in fondo cassa, per un importo ancora da quantificare, e hanno portato via anche alcuni generi alimentari dal bancone, in particolare qualche pacchetto di patatine.

Molto diverso il bottino dell'altro furto denunciato ai carabinieri della Stazione di Sannazzaro de' Burgondi, messo a segno nell'arco del fine settimana a Ferrera Erbognone, ai danni di una ditta di tecnologie ecologiche. In questo caso i ladri hanno forzato il cancello e hanno rubato due muletti, di piccole dimensioni ma che per essere portati via devono essere stati caricati almeno su un furgone o su un camioncino, da una banda che era dunque arrivata sul posto anche attrezzata per il trasporto della refurtiva. Indagini sono state avviate dai carabinieri per cercare di risalire ai responsabili.