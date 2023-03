Furti ad autolavaggi e distributori dell'acqua: arrestato 52enne a Tromello

I carabinieri

Tromello, 16 marzo 2023 – Tra la metà di settembre e la fine di dicembre dello scorso anno ha commesso almeno 12 furti, tra Lomellina e Pavese, in particolare ai danni di autolavaggi, distributori di acqua, auto in sosta e anche in una officina. I carabinieri della stazione di Gambolò hanno notificato a G. L., 52 anni, residente a Tromello l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'uomo era finito sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori dalla fine della scorsa estate e il 18 novembre era stato arrestato in flagranza di furto in abitazione a Tromello. Solo qualche giorno prima i militari avevano denunciato altri due soggetti considerati suoi sodali nelle attività illecite. Nel corso della perquisizione della sua abitazione i carabinieri hanno ritrovato, oltre a diversi abiti utilizzati per i furti, quasi 7 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish ed eroina.