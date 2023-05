Fuggi fuggi tra i binari Minorenni denunciati

Ragazzi “terribili“ esasperano il capotreno e alla vista della polizia fuggono sui binari bloccando la circolazione ferroviaria, denunciati. Nel tardo pomeriggio del 1 maggio le volanti della Questura di Lodi, che, su ordine della Prefettura, hanno intensificato i controlli nelle stazioni e lungo i binari, sono intervenuti allo scalo ferroviario del capoluogo. Li ha allertati il personale delle ferrovie perché un capotreno si è trovato davanti quattro extracomunitari, di età compresa tra 15 e 17 anni, che hanno fatto confusione e bloccato un treno. Ma quando sono arrivati gli agenti, gli adolescenti si sono messi pericolosamente a correre tra i binari e tutti i treni successivi sono stati rallentati o fermati accumulando ritardi.

I giovani hanno reagito così perché non volevano farsi controllare. Ma sono comunque stati raggiunti e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Ne risponderanno a piede libero. Nel frattempo gli agenti li hanno affidati agli educatori di due strutture di accoglienza di Milano e Cremona. Sono ragazzi che non risiedono a Lodi, ma nel Milanese. P.A.