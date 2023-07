Fugge dopo un incidente dal Piacentino verso il Pavese Inseguito e arrestato

L’inseguimento è terminato in un incrocio a Stradella, ma era iniziato al di là del confine regionale con l’Emilia Romagna, a Castel San Giovanni. E sono stati così i carabinieri di Piacenza, supportati in ausilio da due pattuglie dei militari della Compagnia di Stradella, a far scattare l’arresto in flagranza, per resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 9.30 di ieri, sulla via Emilia Pavese a Castel San Giovanni, una pattuglia della locale Stazione carabinieri ha assistito a un incidente, tra un furgone e un’automobile. Ma l’automobilista, descritto in stato di alterazione, è risalito sull’auto incidentata ed è fuggito, inseguito fino a Stradella, dove a un incrocio è stato bloccato con non poca fatica da parte dei militari, mentre residenti e passanti riprendevano la “scena da film“ con i telefonini, riversando in breve i video su diversi canali social, tra cui L24.