Fugge dalla comunità, trovato a Cremona

Era ricercato da due mesi perché si era allontanato dalla comunità nella quale lo aveva destinato un giudice del tribunale dei minori, dopo una rapina a Milano. È stato rintracciato a Cremona dai carabinieri e portato in carcere. Un minore straniero nello scorso giugno, insieme a un complice, aveva rapinato una persona del suo monopattino mentre stava transitando per le vie di Milano. I due avevano avvicinato l’uomo, lo avevano fatto cadere e poi erano fuggiti con il monopattino. I carabinieri, intervenuti, avevano visto uno dei due complici dileguarsi e quando erano arrivati a tiro, lui aveva reagito e si era opposto fieramente all’arresto. I militari lo avevano bloccato e poi portato davanti al giudice del tribunale dei minori che aveva deciso di risparmiargli il carcere, ma di destinarlo a una comunità in Toscana. Il ragazzo, che aveva già dei precedenti di polizia, è restato solo per qualche giorno nella comunità e poi ha deciso di andarsene. Una sera del giovane non c’era più traccia.

I responsabili della comunità hanno informato il giudice che ha emesso un ordine di cattura e carcerazione per lo scomparso. Da allora sono passati oltre due mesi, fino a venerdì scorso quando i carabinieri di Cremona, controllando alcuni minori stranieri non accompagnati, si sono imbattuti in questo giovane, hanno verificato che era ricercato dal tribunale dei minori di Milano e lo hanno arrestato, avvertendo il magistrato di quanto stava avvenendo e ricevendo l’ordine di portare il ragazzo nel carcere milanese del Beccaria.

