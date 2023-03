Fuga di monossido, due fratelli in camera iperbarica

Due fratelli intossicati dal monossido di carbonio, per la stufa a legna in salotto. La richiesta di soccorso è arrivata nella notte di giovedì da una palazzina di due piani in via Puccini a Casteggio. I rilevatori di cui sono dotati i soccorritori hanno subito segnalato la presenza di monossido nella casa, che è stata poi posta in sicurezza dai vigili del fuoco di Voghera e successivamente affidata a un parente che risiede in un vicino comune.

Nel frattempo infatti i due fratelli, di 42 e 44 anni, di nazionalità marocchina, erano stati trasportati con le ambulanze in codice giallo, non portati in un ospedale della zona ma direttamente in due strutture sanitarie, a Milano e Fidenza, dotate di camera iperbarica per l’immediato trattamento. Le loro condizioni erano infatti serie, per una prolungata esposizione al gas killer che priva di ossigeno, ma sarebbero riusciti a lanciare l’allarme in tempo per essere salvati, anche se la loro prognosi al momento del ricovero era rimasta cautelativamente riservata. Nell’abitazione di Casteggio sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Voghera e gli ispettori di Ats, che hanno posto sotto sequestro la stufa a legna trovata in salotto, con tutta probabilità installata in modo irregolare, sulla quale saranno effettuati accertamenti, anche per stabilire eventuali responsabilità.

Stefano Zanette