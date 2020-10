Mede (Pavia), 25 ottobre 2020 - Una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Mede, della Compagnia di Voghera, ha ritrovato in zona campestre, alla frazione Tortorolo di Mede, un armadio blindato con all'interno 12 fucili da caccia, di vari calibri e marche, insieme anche alle relative munizioni. Gli immediati accertamenti hanno portato i militari a scoprire che si trattava del bottino di un furto messo a segno giovedì scorso, 22 ottobre, in una cascina alla frazione San Giuliano Nuovo, nel comune di Alessandria. Probabilmente i malviventi che li stavano trasportando hanno temuto di essere intercettati con le armi dagli intensi controlli messi in atto in tutto il territorio dalla Compagnia di Voghera e del Comando provinciale dei carabinieri di Pavia, con appositi servizi di pattugliamento per prevenire reati contro il patrimonio, sia truffe che furti, anche nelle zone più isolate e meno battute. Rintracciato il legittimo proprietario che aveva sporto denuncia per il furto, la refurtiva gli è stata restituita.

