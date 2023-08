Fridays for Future, torna la mobilitazione

Dopo un’estate calda con diversi eventi catastrofici, il movimento per la giustizia climatica Fridays for future Pavia lancia una nuova azione con una forma diversa dal solito. Il tema, infatti, sarà quello della mobilità sicura e sostenibile con l’istituzione di zone di rispetto attorno alle scuole, come già stabilito dal codice della strada, e Pavia Città30, per un modello cittadino verso il futuro. "Cerchiamo un dialogo con la politica locale - dicono i ragazzi del movimento -. A giugno del prossimo anno si voterà per il nuovo sindaco. I partiti e i candidati a queste elezioni devono prendere in mano il futuro della città. Abbiamo già inviato loro una lettera con le nostre richieste e abbiamo intenzione di continuare a portare il dibattito politico locale verso temi fondamentali per Pavia". La mobilitazione è prevista per venerdì 6 ottobre, quando i ragazzi scenderanno nuovamente in piazza per Climate parade che, a differenza del solito, vedrà susseguirsi una serie di iniziative: la mattina delle lezioni, nel pomeriggio momenti di incontro e dibattito e durante la serata la Parade, che si concluderà con una festa.

"La Climate parade nasce dalla necessità di proporre una novità - continuano i ragazzi -. Musica, formazioni, dibattiti, la marcia e molto altro: non sarà il “solito“ corteo, anche se chiaramente la marcia serale avrà una grande importanza. L’idea è quella di unire in una sola giornata tutto ciò che può interessare al pavese medio, in modo tale che si possa partecipare facilmente. Anche la scelta degli orari avrà un occhio di riguardo da questo punto di vista". M.M.