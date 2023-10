Fotoreporter e studenti camminano in Tunisia sui luoghi di Sant’Agostino

"Sant’Agostino ci chiama per ripercorrere i suoi passi, percorsi magari quando non era santo in quella che al tempo era una grande provincia romana". Il fotoreporter Vince Cammarata insieme a una studentessa e a uno studente di Pavia sono partiti dalla Tunisia, vicino al confine algerino (Saklet sidi Youssef). Camminerano per 96 chilometri fino a raggiungere il 9 novembre Cartagine, dove Agostino visse e imparò l’arte oratoria e soprattutto a pensare. Toccheranno alcuni luoghi (ora siti archeologici) dove Agostino visse, si formò, e scrisse le sue Confessioni; documenteranno la loro esperienza con video e fotografie. "Questo viaggio laico e spirituale insieme, lo facciamo per conto del comitato Pavia Città di Sant’Agostino, per celebrare i 1300 della presenza a Pavia delle spoglie di Agostino" hanno detto alla partenza.