Fondi tagliati dal Pirellone. Unipv attendista

"Idoneo non beneficiario". Saranno identificati così 1.387 studenti dell’Università di Pavia che al momento non potranno avere la borsa di studio. A causa della riduzione dei fondi messi a disposizione dalle Regioni, i governatori hanno tagliato del 20% il finanziamento per i sostegni che vengono erogati agli studenti meno abbienti. Se l’anno scorso l’Ateneo pavese ha coperto la somma necessaria con 3 milioni di fondi propri, quest’anno ne servirebbero addiritura 7.

"Non è giusto che l’Università arrivi in soccorso dello Stato o delle Regioni – afferma Alessandro Miceli, segretario del Coordinamento per il diritto allo studio - Udu che ieri ha radunato gli studenti nel complesso di Palazzo San Tommaso – Dieci milioni in due anni sono una cifra enorme. È bene che gli atenei di Pavia, Milano, Brescia e Bergamo mantengano la posizione". In Lombardia si stima che siano 10mila gli studenti che rischiano di non avere la borsa di studio e potrebbero non riuscire a proseguire il proprio percorso.

"Io stesso sono un borsista – aggiunge Miceli – Con la mia borsa, una volta pagato l’affitto, rimangono 33 euro con cui dovrei comprarmi i libri, andare al cinema e a teatro, pagare le bollette e anche tornare a casa due volte l’anno. Facile capire come sia insostenibile. Bisognerebbe aumentare le somme erogate a titolo di borse di studio, non tagliare i fondi e privilegiare chi ha più crediti, quindi il merito, rispetto a chi ha redditi più bassi". Martedì a Milano un presidio sotto il Pirellone con almeno un centinaio di universitari anche da Pavia.

