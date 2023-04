Fiume osservato speciale Sì al tavolo per il Ticino

di Manuela Marziani

È limpida l’acqua del Ticino, ma anche quest’anno sarà impossibile navigare il fiume con imbarcazioni a motore. Si potrà andare soltanto a remi facendo lo slalom tra gli isolotti emersi a causa della siccità. "Salviamo il Ticino" ha ribadito il Coordinamento delle remiere, degli imbarcaderi e degli operatori sul Ticino, venerdì sera in un’assemblea pubblica alla quale hanno partecipato il sindaco Fabrizio Fracassi e i consiglieri comunali Roberto Mura (Lega), Alice Moggi (Pavia a colori) e Daniele Travaini (Pavia ideale). "La portata d’acqua al momento è stabile - hanno detto gli esponenti delle remiere mostrando una serie di slide -, ma quando inizierà la stagione irrigua, calerà. I fiumi, invece, dovrebbero sempre avere acqua". Il momento è delicato a causa dei cambiamenti climatici e occorre intervenire. Le remiere lo stanno chiedendo da un anno e finalmente hanno strappato al sindaco la promessa che un tavolo di coordinamento sullo stato di salute del fiume si farà a breve perché i problemi non mancano. Per evitare che i rami e i tronchi ostruiscano la navigazione, le Ferrovie effettueranno lavori a valle e a monte.

"Adesso l’intervento non potrebbe essere effettuato - hanno spiegato i tecnici - perché si metterebbero in difficoltà gli storioni; bisognerà aspettare almeno maggio". "Hanno garantito che ci avviseranno - hanno detto le remiere - e che non lavoreranno nei fine settimana per consentire a chi fruisce del fiume di farlo in tranquillità". Anche Aipo interverrà in Borgo Ticino dove con 900mila euro sarà rafforzato l’argine di via Milazzo e con paratie sarà protetto il quartiere dalle possibili alluvioni. In attesa che inizino le opere previste dal progetto Waterfront, chi vive il fiume ha incalzato l’amministrazione comunale perché si prenda cura della pista ciclabile realizzata sulle rive dove le staccionate in legno sono quasi tutte divelte e, in alcuni punti come di fronte al comando della polizia locale, lo spazio verde è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. "Noi curiamo il nostro spazio verde - hanno sottolineato le remiere -, ma è ordinaria manutenzione. Ci serve la straordinaria".