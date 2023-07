Finto tecnico depreda anziana E non è il suo primo raggiro

È già detenuto nel carcere di Vercelli, accusato di un reato analogo. Ma ora gli viene contestata anche una truffa messa

a segno il 14 aprile in Oltrepo pavese. I carabinieri di Montù Beccaria hanno deferito alla Procura di Pavia L.B., 34enne di Asti, per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. L’uomo

è ritenuto responsabile di essersi introdotto nell’abitazione

di una 90enne, alla presenza della figlia 50enne, insieme

a un complice ancora in fase di individuazione, spacciandosi

per tecnico dell’acquedotto. I due impostori erano riusciti

a distrarre le vittime e a fuggire con un ricco bottino in gioielli d’oro, presi dalla camera da letto, e anche in argenteria razziata

dal soggiorno. L’anziana madre e la figlia avevano scoperto

di essere state ingannate solo quando i due finti tecnici erano ormai fuggiti con la refurtiva, ma denunciando poi l’accaduto

ai carabinieri della Stazione di Montù Beccaria avevano fornito dettagliate descrizioni degli impostori, in base alle quali le indagini dei militari sono risalite a uno dei presunti responsabili, coinvolto appunto in altri analoghi episodi.

