Finti tecnici del gas stordiscono anziani con lo spray urticante

Ennesima truffa ai danni di anziani compiuta da due falsi tecnici di una società del gas che sono riusciti a entrare in un’abitazione di viale Zara. I malviventi hanno preso di mira una coppia di 80enni. Nell’appartamento hanno spruzzato il contenuto di una bomboletta di spray urticante.

La mossa, come già successo altre volte, serve per disorientare le vittime e convincerle che occorre proteggere i preziosi da eventi particolari. Sembra che in questa occasione i truffatori abbiano pure fatto scoppiare qualcosa simile a un petardo per rendere il loro blitz più efficace. Il raggiro, alla fine, si è compiuto: i ladri sono infatti riusciti a entrare in possesso di un certo quantitativo di oro, compresa anche una delle due fedi dei coniugi, dopo aver chiesto appunto alla coppia di tirare fuori gli oggetti con l’obiettivo di proteggerli da fantomatiche fughe di gas. A un certo punto le vittime si sono accorte di quanto stava in realtà avvenendo, ma i banditi sono riusciti a scappare con il bottino. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti i carabinieri per effettuare un sopralluogo e cercare di ricostruire l’identikit dei componenti della gang.

Sempre a Codogno una donna è stata derubata della borsetta che aveva lasciato in macchina sul piazzale del supermercato Famila di viale Marconi: si era assentata alcuni secondi per andare a prendere il carrello ma il ladro è stato veloce e la borsa con documenti, telefonino e soldi ha preso il volo.

M.B.