Ferrovia Milano-Mortara, disagi costanti: “Il 31% dei treni in ritardo, l’8% soppresso”

Anche a luglio la qualità del servizio sulla Milano-Mortara è stata decisamente scarsa. Emerge dal report mensile dell’associazione MiMoAl, che raggruppa i viaggiatori della tratta ferroviaria più importante della Lomellina. "Lo scorso mese – fa sapere l’associazione presieduta da Franco Aggio – su 1.393 treni programmati 433, vale a dire il 31,1%, sono giunti a destinazione con un ritardo superiore ai 5 minuti e 104, il 7,5%, sono stati soppressi. L’indice di affidabilità è stato del 61,4%, 8,1 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente".

MiMoAl spiega anche le cause delle soppressioni: "In 68 casi, il 65,4% delle soppressioni e il 4,8% del totale sono da attribuire a guasti del materiale rotabile e quindi direttamente a Trenord; in altri 36 casi (il 34,6% delle soppressioni e il 2,6% del totale) la causa è da attribuire al maltempo. Per quanto riguarda i ritardi, 433 in totale (il 63% dei ritardi e il 19,6% del totale) per 273 treni le cause sono da attribuire a guasti del materiale rotabile e quindi a Trenord; altri 148 (il 34,2% dei casi esaminati e il 10,6% del totale) si sono verificati per guasti ai passaggi a livello, agli scambi e per esigenze di circolazione riconducibili a Rfi, l’azienda delle Ferrovie che si occupa della gestione delle infrastrutture; mentre per altri 12 convogli (il 2,8% di quelli in ritardo e lo 0,9% di quelli in circolazione) le ragioni sono da attribuire ad altre cause".

Il dato evidente, sostiene MiMoAl, è che "c’è stato un peggioramento delle performance di Trenord rispetto a giugno per quanto riguarda i ritardi mentre le soppressioni sono state sostanzialmente stabili anche se a livelli certamente di rilievo. Meglio invece Rfi, che ha diminuito leggermente i ritardi e pressoché azzerato le soppressioni". Nella sola giornata del 25 luglio, a causa del maltempo, sono stati soppressi 36 convogli su 48 in circolazione. "Ma anche non tenendo conto di questo dato sicuramente eccezionale – aggiunge il report – l’indice di affidabilità sarebbe stato comunque peggiore di giugno".

L’associazione rileva che dall’inizio delle rilevazioni, nel luglio di due anni fa, quello di luglio 2023 è stato in assoluto il mese peggiore mentre il migliore è stato il settembre 2021. Sulla nota diffusa dall’associazione dei pendolari, Trenord non rilasciare commenti.