Fermi fino a venti minuti al passaggio a livello: "Diminuite l’attesa"

Tempi di attesa troppo lunghi quando le barriere dei passaggi a livello sono abbassate: mai meno di 5 minuti, ma con punte che raggiungono anche i 20. "Una attesa intollerabile per i cittadini", commenta il consigliere comunale di Italia Viva, Enzo Rossato. Per questo dalla prossima settimana promuoverà una raccolta di firme per chiedere agli organismi preposti di ridurre in modo significativo le attese. "È una iniziativa da privato cittadino – tiene a specificare – perché questo genere di problemi esulano dall’aspetto politico".

Intanto a Vigevano da alcuni giorni il complesso semaforico all’incrocio tra i corsi Milano, Cavour, Vittorio Emanuele e via De Amicis, uno degli snodi più importati della viabilità a ridosso del centro storico, è fuori servizio e, secondo quanto comunica il Comune, i lavori di ripristino non saranno immediati. Per questo il gruppo civico Vigevano Prima di tutto ha chiesto l’istituzione di un presidio della polizia locale con lo scopo di regolare la circolazione soprattutto negli orari di punta. "La presenza degli agenti – dice il portavoce Piero Marco Pizzi – rappresenta un importante contributo alla prevenzione di eventuali incidenti".

Umberto Zanichelli