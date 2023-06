Fatture false al setaccio Frode fiscale a Somaglia

SOMAGLIA (Lodi)

Operazione “Perseverance“, un sequestro anche a Somaglia: un imprenditore deve rispondere a piede libero di frode fiscale. Ieri la polizia di Stato e la Guardia di finanza, su delega della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bologna, hanno eseguito 27 misure cautelari e sequestri per 2,5 milioni nei confronti di presunti utilizzatori di fatture false emesse da società cartiere. Queste ultime, per gli inquirenti, sarebbero riconducibili alla ’ndrangheta operante in Emilia Romagna e non solo. Il blitz è scattato nelle province di Reggio Emilia, Ferrara, Fermo, Forlì, Lodi, Modena, Parma, Pisa, Perugia, Torino e Verona.

In particolare la Squadra mobile di Reggio Emilia nel 2021 aveva arrestato, in esecuzione di misure cautelari carcerarie, otto soggetti gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso e reati aggravati dal metodo mafioso compresi estorsioni, detenzione di armi e reati finanziari collegati a una vorticosa attività di emissione, da parte del clan, di fatture per operazioni inesistenti quantificate in 13 milioni e 441mila euro. Per il reato di emissione di false fatture con l’aggravante mafiosa il gup del Tribunale di Bologna, con sentenza di primo grado, aveva già disposto la confisca di otto società cartiere – deputate cioè all’emissione di false fatture – e aveva condannato, per reati fiscali aggravati dal metodo mafioso, sette imputati.

Nell’ordinanza di ieri, la parte che riguarda il Lodigiano interessa una società di costruzioni edili con sede legale a Somaglia. Gli investigatori hanno trovato "fatture, riconducibili a questa persona, che dimostrano rapporti con diverse società cartiere o prive di struttura idonea". Per poliziotti e finanzieri quindi le fatture devono considerarsi "come relative a operazioni oggettivamente inesistenti. E questo comporta la configurabilità, a carico dell’indagato, dell’ipotesi di frode fiscale". Nel 2019 erano stati acquisiti elementi sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle società riconducibili al gruppo e nei confronti della società di Somaglia per un totale di 94mila euro nonché sulle dichiarazioni fiscali del 2020. In questo modo, secondo l’accusa, l’indagato ha realizzato un profitto pari a poco meno di 36mila euro.