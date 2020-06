Pavia, 11 giugno 2020 - Una sessantina di alunni con disabilità potranno tornare a scuola già da questo mese a Pavia, grazie a un progetto promosso dal Comune. È stato lo stesso sindaco ad illustrare il progetto sulla sua pagina Facebook: "Il Comune di Pavia, primo in Lombardia e tra i primi in Italia - spiega il primo cittadino Fabrizio Fracassi -, ha avviato una sperimentazione che consentirà a una sessantina di alunni con disabilità di rientrare, già questo mese, nelle rispettive scuole, per qualche ora alla settimana e in tutta sicurezza, accompagnati da assistenti all'autonomia (persone che conoscono). E' un modo per rimetterli in contatto con la realtà scolastica e riambientarli, dopo settimane di lockdown".

"Abbiamo portato avanti questa idea - continua il sindaco - in collaborazione con le dirigenze scolastiche e Aldia Cooperativa Sociale, che ringrazio insieme all'assessore Alessandro Cantoni. Il diritto allo studio va garantito a tutti, partendo proprio da chi è maggiormente in difficoltà".