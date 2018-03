Pavia, 27 marzo 2018 - Grazie al sonno leggero ha sentito i rumori che arrivavano dalla farmacia. Erano le 5 di questa mattina quando alla centrale operativa della Questura è arrivata la telefonata della donna, che abita in via Riviera. Una pattuglia della Volante non era lontana ed è arrivata in poco tempo. Da una finestra che si affaccia sulla parte laterale dello stesso palazzo, i poliziotti hanno visto uscire i due ladri. Ne è scaturito un inseguimento a piedi. Uno, scavalcando recinzioni di giardini nel buio notturno, è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l'altro, un 34enne moldavo, è stato bloccato e arrestato, trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida, fissata per domani mattina in Tribunale.

I ladri erano entrati dalla stessa finestra del bagno dalla quale sono stati visti uscire. Avevano tagliando le inferriate e smontato le persiane: un lavoro da professionisti dello scasso. All'interno della farmacia, avevano trovato l'armadietto metallico che conteneva farmaci come morfina, metadone e barbiturici: era chiuso a chiave, ma l'hanno forzato e aperto. Il borsone col quale i ladri volevano portare via il prezioso bottino è stato abbandonato ancora all'interno della farmacia dai ladri che, una volta scoperti, hanno preferito scappare a mani vuote. Forse il fuggitivo è riuscito a prendere qualcosa, perché una scatola di metadone l'ha persa per strada, ma in farmacia deve ancora essere completato l'inventario dei farmaci presenti, per denunciare eventuali ammanchi. Sul posto i ladri hanno anche abbandonato 2 cacciaviti, mentre l'arrestato è stato trovato in possesso di una torcia elettrica.