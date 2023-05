Fallimento cantina La Versa, la prima sentenza: tre condanne e un'assoluzione

Pavia, 4 maggio 2023 - Tre condanne e un'assoluzione. E' stata pronunciata nella mattinata di oggi, giovedì 4 maggio, in Tribunale a Pavia la sentenza a conclusione del processo di primo grado sul fallimento della cantina La Versa, che aveva portato il 21 luglio 2016 all'arresto da parte della Guardia di finanza di Pavia dell'amministratore delegato Abele Lanzanova, 57enne di Brescia, accusato di bancarotta fraudolenta e auto riciclaggio.

Nell'udienza dello scorso 30 marzo il pm Alberto Palermo aveva chiesto la condanna a 6 anni e 6 mesi per Lanzanova, stessa pena per Fabrizio Cordini, 60enne di Milano socio della La Versa International Financial Spa, un anno e 6 mesi per Davide Di Natale, amministratore di un'altra società di Brescia, accusato di aver emesso fatture fittizie, l'assoluzione per un quarto imputato, Ezio Mutti, anche lui inizialmente accusato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti.

Nella sentenza pronunciata oggi dal collegio presieduto dalla giudice Daniela Garlaschelli, Lanzanova è stato condannato alla pena richiesta dall'accusa (6 anni e 6 mesi), come Di Natale (1 anno e 6 mesi), mentre per Cordini la condanna è 'scesa' a 5 anni ("riconosciute le circostanze attenuanti generiche - riferisce il dispositivo della sentenza - prevalenti sulle contestate aggravanti"). Assolto Mutti "perché il fatto non costituisce reato".

Lanzanova e Cordini sono stati condannati alle pene accessorie previste dalla legge fallimentare per la durata della pena e sono anche stati dichiarati "interdetti dai pubblici uffici in perpetuo". Il curatore fallimentare della società si era costituito parte civile al processo chiedendo il risarcimento delle somme distratte nella bancarotta, oltre un milione e 200 mila euro, più un milione di danni morali: la sentenza di oggi ha condannato i tre imputati "al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede" e Lanzanova e Cordini anche "al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva" di 500mila euro.

Quando verranno depositate le motivazioni della sentenza, i legali difensori potranno valutare l'eventuale ricorso in Appello.